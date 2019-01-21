Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 499,71 puan azalışla 97.955,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 172,59 puan ve yüzde 0,18 artarak 98.627,47 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 228,87 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 98.683,75 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.634,93 puanı, en yüksek 99.828,65 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederek 97.955,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti, teknoloji endeksi yatay kapanırken, sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 830,54 puan ve yüzde 0,67 azalarak 123.597,45 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 171'i prim yaptı, 183'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.280,18 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.280,18 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,99 azalışla 219 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3332 lira, satışta 5,3546 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3392 lira, satışta 5,3606 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,10'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1366, sterlin/dolar paritesi 1,2869, dolar/yen paritesi de 109,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,94 dolardan işlem görüyor.