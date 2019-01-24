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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 1,63 değer kazanarak 101.774,29 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,96 azalarak 217 bin 350 liraya düştü

Piyasalarda gün sonu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.633,25 puan artışla 101.774,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 312,74 puan ve yüzde 0,31 artarak 100.453,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 810,88 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 100.951,93 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.314,69 puanı, en yüksek 101.774,29 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,63 değer kazanarak 101.774,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,84, hizmetler endeksi yüzde 1,08, teknoloji endeksi yüzde 1,65 ve sanayi endeksi yüzde 1,63 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.980,53 puan ve yüzde 1,57 artarak 128.422,69 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 269'u prim yaptı, 98'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.282,96 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.282,96 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,96 azalışla 217 bin 350 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2703 lira, satışta 5,2914 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3105 lira, satışta 5,3317 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1367, sterlin/dolar paritesi 1,3044, dolar/yen paritesi de 109,51 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,06 dolardan işlem görüyor.

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