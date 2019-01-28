Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 511,66 puan azalışla 101.289,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 21,39 puan ve yüzde 0,02 artarak 101.822,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 848,75 puan ve yüzde 0,83 değer kazanarak 102.650,16 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.240,45 puanı, en yüksek 102.807,49 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 değer kaybederek 101.289,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,86, teknoloji endeksi yüzde 0,18 ve sanayi endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 700,02 puan ve yüzde 0,55 azalarak 127.576,39 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 161'i prim yaptı, 197'si geriledi. Türk Hava Yolları,Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.302,60 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.302,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,93 artarak 221 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2726 lira, satışta 5,2938 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2604 lira, satışta 5,2815 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1434, sterlin/dolar paritesi 1,3168, dolar/yen paritesi de 109,28 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,09 dolardan işlem görüyor.