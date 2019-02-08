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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 0,32 değer kaybederek 102.451,74 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 221 bin 400 liraya yükseldi

Piyasalarda gün sonu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 332,29 puan azalışla 102.451,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 289,17 puan ve yüzde 0,28 azalarak 102.494,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 179,75 puan yüzde 0,17 azalarak 102.604,28 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.119,23 puanı, en yüksek 102.742,42 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kaybederek 102.451,74 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 0,35 ve sanayi endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 426,19 puan ve yüzde 0,33 azalarak 128.712,27 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 180'i prim yaptı, 185'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.314,07 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.314,07 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 221 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2401 lira, satışta 5,2611 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2371 lira, satışta 5,2580 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,60'tan, bileşik getirisi de yüzde 18,37'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1338, sterlin/dolar paritesi 1,2944, dolar/yen paritesi de 109,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,08 dolardan işlem görüyor.

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