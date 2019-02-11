Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.942,99 puan artışla 104.394,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 835,82 puan ve yüzde 0,82 artarak 103.287,56 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.839,49 puan yüzde 1,80 artarak 104.291,24 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.280,41 puanı, en yüksek 104.656,55 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 değer kazanarak 104.394,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,80, teknoloji endeksi yüzde 3,13, sanayi endeksi yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 2,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.695,60 puan ve yüzde 2,09 artarak 131.407,86 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 290'ı prim yaptı, 87'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, VakıfBank, ASELSAN ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.306,57 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.306,57 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyrederek 221 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2520 lira, satışta 5,2730 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2401 lira, satışta 5,2611 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,44'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1295, sterlin/dolar paritesi 1,2874, dolar/yen paritesi de 110,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,63 dolardan işlem görüyor.