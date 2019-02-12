Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 632,27 puan azalışla 103.762,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 258,10 puan ve yüzde 0,25 artarak 104.652,83 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 114,88 puan yüzde 0,11 azalarak 104.279,86 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.364,53 puanı, en yüksek 104.977,36 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybederek 103.762,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 2,58, sanayi endeksi yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 870,33 puan ve yüzde 0,66 azalarak 130.537,53 puandan kapandı. İşlem gören 526 hisse senedinin 126'sı prim yaptı, 247'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, VakıfBank, İş Bankası (C) ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.309,87 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.309,87 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 222 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2601 lira, satışta 5,2812 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2520 lira, satışta 5,2730 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,47'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1292, sterlin/dolar paritesi 1,2874, dolar/yen paritesi de 110,48 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,13 dolardan işlem görüyor.



