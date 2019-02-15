Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 585,02 puan artışla 102.715,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 59,10 puan ve yüzde 0,06 azalarak 102.070,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 477,33 puan yüzde 0,47 azalarak 101.652,66 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.186,64 puanı, en yüksek 102.978,44 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kazanarak 102.715,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, teknoloji endeksi yüzde 1,73, sanayi endeksi yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 826,25 puan ve yüzde 0,64 artarak 129.612,03 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 219'u prim yaptı, 138'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.316,52 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.316,52 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 222 bin 650 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2564 lira, satışta 5,2775 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2830 lira, satışta 5,3042 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,80'den, bileşik getirisi de yüzde 18,60'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1278, sterlin/dolar paritesi 1,2820, dolar/yen paritesi de 110,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,54 dolardan işlem görüyor.



