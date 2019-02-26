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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 0,72 değer kazanarak 105.082,31 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalarak 225 bin liraya 900 geriledi

Piyasalarda gün sonu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 752,24 puan artışla 105.082,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 68,72 puan ve yüzde 0,07 azalarak 104.261,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 123,43 puan ve yüzde 0,12 azalarak 104.206,63 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.941,87 puanı, en yüksek 105.082,31 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 değer kazanarak 105.082,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 1,63, teknoloji endeksi yüzde 1,73 değer kazanırken, hizmetler endeksi ise yüzde 0,23 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.026,10 puan ve yüzde 0,78 artarak 131.946,59 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 175'i prim yaptı, 182'si geriledi. Vestel Elektronik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.324,23 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.324,23 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 225 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2912 lira, satışta 5,3124 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3021 lira, satışta 5,3234 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,80'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1347, sterlin/dolar paritesi 1,3149, dolar/yen paritesi de 110,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,02 dolardan işlem görüyor.

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