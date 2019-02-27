Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 941,27 puan azalışla 104.141,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 35,17 puan ve yüzde 0,03 artarak 105.117,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 640,62 puan ve yüzde 0,61 azalarak 104.441,69 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 104.117,24 puanı, en yüksek 105.269,35 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kaybederek 104.141,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 3,27, hizmetler endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.188,18 puan ve yüzde 0,90 azalarak 130.758,40 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 131'i prim yaptı, 231'i geriledi. Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.323,29 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.323,29 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyrederek 225 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2868 lira, satışta 5,3080 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2912 lira, satışta 5,3124 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,96'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1383, sterlin/dolar paritesi 1,3322, dolar/yen paritesi de 110,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,78 dolardan işlem görüyor.