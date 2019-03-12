Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 870,63 puan artışla 101.721,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 614,71 puan ve yüzde 0,61 artarak 101.465,13 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 594,26 puan ve yüzde 0,59 artarak 101.444,68 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.919,22 puanı, en yüksek 102.068,65 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kazanarak 101.721,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 4,14, hizmetler endeksi ise yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.378,99 puan ve yüzde 1,09 artarak 127.711,39 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 203'ü prim yaptı, 160'ı geriledi. Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.297,49 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.297,49 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 227 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4321 lira, satışta 5,4539 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4307 lira, satışta 5,4525 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,80'den, bileşik getirisi de yüzde 18,59'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1282, sterlin/dolar paritesi 1,3124, dolar/yen paritesi de 111,21 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,84 dolardan işlem görüyor.



