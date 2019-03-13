Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 475,53 puan artışla 102.196,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 99,77 puan ve yüzde 0,10 artarak 101.820,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 160,74 puan ve yüzde 0,16 artarak 101.881,79 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.142,96 puanı, en yüksek 102.532,30 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazanarak 102.196,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 693,84 puan ve yüzde 0,54 artarak 128.405,23 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 165'i prim yaptı, 195'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Petkim ve Vestel Elektronik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.307,82 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.307,82 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 229 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4485 lira, satışta 5,4703 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4321 lira, satışta 5,4539 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,98'den, bileşik getirisi de yüzde 18,79'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1305, sterlin/dolar paritesi 1,3198, dolar/yen paritesi de 111,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,18 dolardan işlem görüyor.