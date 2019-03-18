Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.290,61 puan artışla 104.594,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 481,08 puan ve yüzde 0,47 artarak 103.785,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 735,08 puan ve yüzde 0,71 artarak 104.039,13 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.785,14 puanı, en yüksek 104.882,80 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kazanarak 104.594,66 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,24, sanayi endeksi yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi de yüzde 0,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.899,86 puan ve yüzde 1,47 artarak 131.501,10 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 237'si prim yaptı, 123'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Petkim ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.305,06 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.305,06 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre değişim göstermeyerek 229 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4506 lira, satışta 5,4725 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4525 lira, satışta 5,4744 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,63'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1342, sterlin/dolar paritesi 1,3224, dolar/yen paritesi de 111,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,52 dolardan işlem görüyor.