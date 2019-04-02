Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 568,15 puan azalışla 93.533,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 466,20 puan ve yüzde 0,50 azalarak 93.635,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 415,45 puan ve yüzde 0,44 artarak 94.516,73 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.132,28 puanı, en yüksek 95.352,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kaybederek 93.533,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,22, teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 813,23 puan ve yüzde 0,69 azalarak 116.673,05 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 167'si prim yaptı, 191'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.290,58 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.290,58 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 230 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5530 lira, satışta 5,5753 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5946 lira, satışta 5,6171 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,14'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,26'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1192, sterlin/dolar paritesi 1,3034 dolar/yen paritesi de 111,29 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,30 dolardan işlem görüyor.



