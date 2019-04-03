Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 907,98 puan artışla 94.441,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 625,46 puan ve yüzde 0,67 artarak 94.158,59 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 858,23 puan ve yüzde 0,92 artarak 94.391,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.041,46 puanı, en yüksek 94.891,28 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kazanarak 94.441,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89, teknoloji endeksi ve sanayi endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi de yüzde 1,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.212,28 puan ve yüzde 1,04 artarak 117.885,32 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 221'i prim yaptı, 135'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.291,43 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.291,43 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 233 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6028 lira, satışta 5,6252 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5530 lira, satışta 5,5753 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,02'den, bileşik getirisi de yüzde 22,12'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1238, sterlin/dolar paritesi 1,3156 dolar/yen paritesi de 111,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,51 dolardan işlem görüyor.