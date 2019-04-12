Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 96,16 puan azalışla 95.976,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 351,30 puan ve yüzde 0,37 azalarak 95.721,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 904,71 puan ve yüzde 0,94 azalarak 95.168,28 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.028,49 puanı, en yüksek 96.168,46 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybederek 95.976,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,78, teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,77, hizmetler endeksi de yüzde 0,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 111,49 puan ve yüzde 0,09 azalarak 120.186,21 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 142'si prim yaptı, 206'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.292,17 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.292,17 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 241 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7786 lira, satışta 5,8018 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7072 lira, satışta 5,7301 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 22,21'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1316, sterlin/dolar paritesi 1,3108, dolar/yen paritesi de 111,96 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,67 dolardan işlem görüyor.













