Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.617,33 puan artışla 96.809,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 485,21 puan ve yüzde 0,51 artarak 95.676,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.887,36 puan ve yüzde 1,98 artışla 97.079,04 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.676,89 puanı, en yüksek 97.102,07 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,70 değer kazanarak 96.809,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,05, teknoloji endeksi yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 1,19, hizmetler endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.2324,01 puan ve yüzde 1,87 artarak 121.209,21 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 253'ü prim yaptı, 101'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.276,16 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.276,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 240 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7851 lira, satışta 5,8083 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7812 lira, satışta 5,8043 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,86'dan, bileşik getirisi de yüzde 21,9'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1295, sterlin/dolar paritesi 1,3048, dolar/yen paritesi de 111,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,31 dolardan işlem görüyor.