Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.643,63 puan azalışla 94.498,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 208,88 puan ve yüzde 0,22 artarak 96.351,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 397,06 puan ve yüzde 0,41 azalışla 95.745,11 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.891,66 puanı, en yüksek 96.457,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 değer kaybederek 94.498,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,63, teknoloji endeksi yüzde 2,03, sanayi endeksi yüzde 0,86, hizmetler endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.280,47 puan ve yüzde 1,90 azalarak 117.735,73 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 71'i prim yaptı, 311'i geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve İş Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.280,26 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.280,26 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 242 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8886 lira, satışta 5,9122 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8557 lira, satışta 5,8791 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,15'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1144, sterlin/dolar paritesi 1,2909, dolar/yen paritesi de 111,44 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,86 dolardan işlem görüyor.