Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 880,47 puan artışla 95.415,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 200,95 puan ve yüzde 0,21 artarak 94.736,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 954,97 puan ve yüzde 1,01 artışla 95.490,07 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.736,05 puanı, en yüksek 95.730,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazanarak 95.415,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 1,12 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.199,49 puan ve yüzde 1,02 artarak 119.012,39 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 195'i prim yaptı, 171'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Galatasaray, Akbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.283,55 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.283,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 246 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9522 lira, satışta 5,9760 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9240 lira, satışta 5,9478 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,67'den, bileşik getirisi de yüzde 23,95'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1201, sterlin/dolar paritesi 1,3019, dolar/yen paritesi de 111,33 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,05 dolardan işlem görüyor.



