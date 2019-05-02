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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 1,30 değer kaybederek 94.179,37 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,97 azalarak 244 bin 100 liraya düştü

Piyasalarda gün sonu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.236,20 puan azalışla 94.179,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 314,23 puan ve yüzde 0,33 artarak 95.729,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 412,05 puan ve yüzde 0,43 azalışla 95.003,52 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.919,69 puanı, en yüksek 96.050,48 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 değer kaybederek 94.179,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,62, hizmetler endeksi yüzde 2,18, sanayi endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi de yüzde 1,66 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.627,53 puan ve yüzde 1,37 azalarak 117.384,86 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 86'sı prim yaptı, 296'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Galatasaray, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.268,35 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.268,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 244 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9530 lira, satışta 5,9768 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9522 lira, satışta 5,9760 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 24,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1179, sterlin/dolar paritesi 1,3027, dolar/yen paritesi de 111,56 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,87 dolardan işlem görüyor.

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