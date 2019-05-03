Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 233,29 puan azalışla 93.946,08 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 66,05 puan ve yüzde 0,07 artarak 94.245,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 356,97 puan ve yüzde 0,38 azalışla 93.822,40 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.475,69 puanı, en yüksek 94.395,92 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybederek 93.946,08 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 100,30 puan ve yüzde 0,09 azalarak 117.284,56 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 168'i prim yaptı, 193'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Galatasaray, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.







- Altının onsu 1.281,70 dolar







Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.281,70 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 243 bin 900 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9560 lira, satışta 5,9799 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9530 lira, satışta 5,9768 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1198, sterlin/dolar paritesi 1,3154, dolar/yen paritesi de 111,17 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,87 dolardan işlem görüyor.