Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.499,83 puan azalışla 91.482,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2.180,99 puan ve yüzde 2,35 azalarak 90.801,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.797,80 puan ve yüzde 1,93 azalışla 91.184,48 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.698,17 puanı, en yüksek 91.926,73 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kaybederek 91.482,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,21, hizmetler endeksi yüzde 1,73, sanayi endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 1,14 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.083,92 puan ve yüzde 1,79 azalarak 114.094,88 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 139'u prim yaptı, 219'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.284,23 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.284,23 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,34 artışla 253 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1432 lira, satışta 6,1678 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9873 lira, satışta 6,0113 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,80'den, bileşik getirisi de yüzde 25,22'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1186, sterlin/dolar paritesi 1,3048, dolar/yen paritesi de 110,38 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,46 dolardan işlem görüyor.