Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.586,31 puan azalışla 88.685,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 40,30 puan ve yüzde 0,04 artarak 90.312,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.410,26 puan ve yüzde 1,56 azalışla 88.861,93 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.647,56 puanı, en yüksek 90.696,56 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 değer kaybederek 88.685,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,84, hizmetler endeksi yüzde 1,22, sanayi endeksi yüzde 1,78, teknoloji endeksi yüzde 3,40 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.173,84 puan ve yüzde 1,93 azalarak 110.307,73 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 89'u prim yaptı, 297'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.284,48 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.284,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 256 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1983 lira, satışta 6,2231 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1564 lira, satışta 6,1811 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,58'den, bileşik getirisi de yüzde 26,09'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1232, sterlin/dolar paritesi 1,3019, dolar/yen paritesi de 109,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,18 dolardan işlem görüyor.

