Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 152,48 puan azalışla 88.533,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 794,53 puan ve yüzde 0,90 artarak 89.480,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 26,37 puan ve yüzde 0,03 artışla 88.712,25 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.315,54 puanı, en yüksek 89.855,50 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybederek 88.533,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 239,21 puan ve yüzde 0,22 azalarak 110.068,52 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 189'u prim yaptı, 172'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.287,37 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.287,37 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,31 azalışla 253 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1086 lira, satışta 6,1331 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1983 lira, satışta 6,2231 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,97'den, bileşik getirisi de yüzde 26,53'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1242, sterlin/dolar paritesi 1,3032, dolar/yen paritesi de 109,61 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,00 dolardan işlem görüyor.