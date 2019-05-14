Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.740,40 puan artışla 88.022,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 332,89 puan ve yüzde 0,39 artarak 86.615,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.394,73 puan ve yüzde 1,62 artışla 87.677,27 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 86.044,32 puanı, en yüksek 88.022,94 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,02 değer kazanarak 88.022,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,82, sanayi endeksi yüzde 1,54, hizmetler endeksi yüzde 0,90, teknoloji endeksi yüzde 2,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.574,93 puan ve yüzde 2,40 artarak 109.947,09 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 278'i prim yaptı, 96'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.296,94 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.296,94 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 252 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0395 lira, satışta 6,0637 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0784 lira, satışta 6,1028 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1212, sterlin/dolar paritesi 1,2911, dolar/yen paritesi de 109,62 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,28 dolardan işlem görüyor.

