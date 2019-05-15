Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 642,51 puan azalışla 87.380,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 47,05 puan ve yüzde 0,05 artarak 88.069,99 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.301,96 puan ve yüzde 1,48 azalışla 86.720,98 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 86.043,09 puanı, en yüksek 88.115,72 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 değer kaybederek 87.380,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 1,15, teknoloji endeksi yüzde 2,03 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,10, değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 716,61 puan ve yüzde 0,65 azalarak 109.230,48 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 103'ü prim yaptı, 261'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.296,31 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.296,31 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 253 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0487 lira, satışta 6,0729 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0395 lira, satışta 6,0637 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1205, sterlin/dolar paritesi 1,2867, dolar/yen paritesi de 109,49 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,03 dolardan işlem görüyor.



