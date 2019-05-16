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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 0,20 değer kaybederek 87.203,85 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalarak 249 bin 800 liraya geriledi

Piyasalarda gün sonu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 176,58 puan azalışla 87.203,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 284,08 puan ve yüzde 0,33 artarak 87.664,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 810,73 puan ve yüzde 0,93 artışla 88.191,15 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 87.088,36 puanı, en yüksek 88.530,48 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kaybederek 87.203,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 261,44 puan ve yüzde 0,24 azalarak 108.969,04 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 176'sı prim yaptı, 171'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.285,87 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.285,87 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalışla 249 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9957 lira, satışta 6,0197 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0487 lira, satışta 6,0729 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1174, sterlin/dolar paritesi 1,2792, dolar/yen paritesi de 109,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,33 dolardan işlem görüyor.

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