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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 0,47 değer kaybederek 86.796,06 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artarak 250 bin liraya yükseldi

Piyasalarda gün sonu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 407,79 puan azalışla 86.796,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 258,96 puan ve yüzde 0,30 azalarak 86.944,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 231,45 puan ve yüzde 0,27 artışla 87.435,30 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 86.551,69 puanı, en yüksek 87.518,58 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybederek 86.796,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 5,08 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 471,48 puan ve yüzde 0,43 azalarak 108.497,56 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 125'i prim yaptı, 231'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.277,21 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.277,21 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 250 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0421 lira, satışta 6,0663 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9957 lira, satışta 6,0197 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,80'den, bileşik getirisi de yüzde 26,34'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1159, sterlin/dolar paritesi 1,2734, dolar/yen paritesi de 109,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,89 dolardan işlem görüyor.

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