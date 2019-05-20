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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 0,03 değer kaybederek 86.771,47 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalarak 248 bin 100 liraya geriledi

Piyasalarda gün sonu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,58 puan azalışla 86.771,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 98,89 puan ve yüzde 0,11 artarak 86.894,95 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 243,51 puan ve yüzde 0,28 artışla 87.039,57 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 86.520,60 puanı, en yüksek 87.116,42 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kaybederek 86.771,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24, teknoloji endeksi yüzde 4,64 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 89,88 puan ve yüzde 0,08 artarak 108.587,44 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 159'u prim yaptı, 192'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, ASELSAN ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.278,48 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.278,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 248 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0358 lira, satışta 6,0600 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0421 lira, satışta 6,0663 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,2733, dolar/yen paritesi de 109,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,85 dolardan işlem görüyor.

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