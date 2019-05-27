Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 526,88 puan azalışla 85.545,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 433,26 puan ve yüzde 0,50 artarak 86.505,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 88,00 puan ve yüzde 0,10 azalışla 85.984,29 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 85.309,68 puanı, en yüksek 86.945,23 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybederek 85.545,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,86, teknoloji endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi de yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 824,93 puan ve yüzde 0,77 azalarak 106.726,32 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 154'ü prim yaptı, 197'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.285,29 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.285,29 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 250 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0418 lira, satışta 6,0660 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0614 lira, satışta 6,0857 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 26,27'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1192, sterlin/dolar paritesi 1,2677, dolar/yen paritesi de 109,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,26 dolardan işlem görüyor.