Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.463,45 puan artışla 93.809,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 220,77 puan ve yüzde 0,24 artışla 90.566,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.242,88 puan ve yüzde 1,38 artışla 91.588,52 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.295,67 puanı, en yüksek 93.809,09 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,83 değer kazancıyla 93.809,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,97, sanayi endeksi yüzde 2,11, teknoloji endeksi yüzde 3,11, hizmetler endeksi yüzde 3,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.664,40 puan ve yüzde 4,13 artarak 117.651,69 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 336'sı prim yaptı, 42'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.345,60 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.345,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,66 artışla 250 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8314 lira, satışta 5,8547 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8572 lira, satışta 5,8806 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,36'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1340, sterlin/dolar paritesi 1,2760, dolar/yen paritesi de 108,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,10 dolardan işlem görüyor.