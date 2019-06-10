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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 0,31 değer kazanarak 94.103,07 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,16 azalarak 247 bin 200 liraya geriledi

Piyasalarda gün sonu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 293,99 puan artışla 94.103,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 47,57 puan ve yüzde 0,05 azalarak 93.761,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 104,91 puan ve yüzde 0,11 artışla 93.914,00 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.013,89 puanı, en yüksek 94.448,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kazanarak 94.103,07 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,92, teknoloji endeksi yüzde 1,84 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,48 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 235,86 puan ve yüzde 0,20 artarak 117.887,55 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 263'ü prim yaptı, 106'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.328,91 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.328,91 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,16 azalışla 247 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8029 lira, satışta 5,8262 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8314 lira, satışta 5,8547 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,85'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,04'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1315, sterlin/dolar paritesi 1,2688, dolar/yen paritesi de 108,51 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,02 dolardan işlem görüyor.

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