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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 0,78 değer kazanarak 95.573,12 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artarak 259 bin 900 liraya yükseldi

Piyasalarda gün sonu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 741,93 puan artışla 95.573,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 425,27 puan ve yüzde 0,45 artarak 95.256,46 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 585,94 puan ve yüzde 0,62 artışla 95.417,13 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.256,46 puanı, en yüksek 95.990,10 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kazanarak 95.573,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 1,41, hizmetler endeksi de yüzde 1,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 939,19 puan ve yüzde 0,79 artarak 119.521,31 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 228'i prim yaptı, 131'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Vestel Elektronik ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



- Altının onsu 1.404,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.404,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 259 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7624 lira, satışta 5,7855 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7590 lira, satışta 5,7821 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 19,53'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1363, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 107,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,07 dolardan işlem görüyor.

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