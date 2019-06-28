Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 912,20 puan artışla 96.485,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 248,08 puan ve yüzde 0,26 artarak 95.821,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 143,43 puan ve yüzde 0,15 artışla 95.716,55 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.532,22 puanı, en yüksek 96.650,32 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 değer kazanarak 96.485,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,11, hizmetler endeksi de yüzde 1,81 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,24 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.402,39 puan ve yüzde 1,17 artarak 120.923,69 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 197'si prim yaptı, 148'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.410,96 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.410,96 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 261 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7510 lira, satışta 5,7741 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7624 lira, satışta 5,7855 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,68'den, bileşik getirisi de yüzde 19,55'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,2705, dolar/yen paritesi de 107,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,21 dolardan işlem görüyor.

