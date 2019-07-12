Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.308,10 puan azalışla 97.098,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 54,26 puan ve yüzde 0,05 artarak 99.460,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 607,30 puan ve yüzde 0,61 azalışla 98.799,14 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.855,16 puanı, en yüksek 99.870,63 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,32 değer kaybederek 97.098,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,74, teknoloji endeksi yüzde 3,37, sanayi endeksi yüzde 1,48 ve hizmetler endeksi yüzde 2,32 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.858,95 puan ve yüzde 2,29 azalarak 122.239,10 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 54'ü prim yaptı, 338'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Petkim ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.407,65 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.407,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 258 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6877 lira, satışta 5,7104 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6625 lira, satışta 5,6852 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,09'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,91'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1252, sterlin/dolar paritesi 1,2554, dolar/yen paritesi de 108,02 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,09 dolardan işlem görüyor.



