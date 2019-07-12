Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ABD türkiye malatya sudan FED
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
NVIDIA’nın yeni Game Ready sürücüsü
NVIDIA'dan yenilikler
“Korkutan teknoloji“ Deepfake
Korkutan teknoloji!
Tarımda uzmanlığa hibe desteği
Tarımda uzmanlığa hibe
SPK haftalık bülteni
SPK haftalık bülteni

Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 2,32 değer kaybederek 97.098,34 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 258 bin 200 liraya geriledi

Piyasalarda gün sonu
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.308,10 puan azalışla 97.098,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 54,26 puan ve yüzde 0,05 artarak 99.460,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 607,30 puan ve yüzde 0,61 azalışla 98.799,14 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.855,16 puanı, en yüksek 99.870,63 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,32 değer kaybederek 97.098,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,74, teknoloji endeksi yüzde 3,37, sanayi endeksi yüzde 1,48 ve hizmetler endeksi yüzde 2,32 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.858,95 puan ve yüzde 2,29 azalarak 122.239,10 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 54'ü prim yaptı, 338'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Petkim ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.407,65 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.407,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 258 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6877 lira, satışta 5,7104 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6625 lira, satışta 5,6852 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,09'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,91'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1252, sterlin/dolar paritesi 1,2554, dolar/yen paritesi de 108,02 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,09 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriPiyasalarda Gün Sonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5