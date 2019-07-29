Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 535,88 puan artışla 103.373,07 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 309,56 puan ve yüzde 0,30 artarak 103.146,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 88,28 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 102.748,91 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.524,14 puanı, en yüksek 103.526,30 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kazanarak 103.373,07 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,48, teknoloji endeksi yüzde 4,13, sanayi endeksi yüzde 0,46 ve hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 732,68 puan ve yüzde 0,57 artarak 130.405,88 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 241'i prim yaptı, 116'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Aselsan, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.419,54 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.419,54 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artarak 257 bin 100 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6232 lira, satışta 5,6458 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6524 lira, satışta 5,6750 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,48'den, bileşik getirisi de yüzde 16,08'den gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1131, sterlin/dolar paritesi 1,2224, dolar/yen paritesi de 108,87 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,49 dolardan işlem görüyor.



