Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 686,96 puan azalışla 102.686,11 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 146,21 puan ve yüzde 0,14 artarak 103.519,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 258,65 puan ve yüzde 0,25 düşüşle 103.114,42 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.969,59 puanı, en yüksek 103.552,66 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 değer kaybederek 102.686,11 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,19, teknoloji endeksi yüzde 1,59, sanayi endeksi yüzde 0,48 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.189,22 puan ve yüzde 0,91 azalarak 129.216,66 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 163'ü prim yaptı, 217'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Aselsan ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.428,56 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.428,56 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalarak 256 bin lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5670 lira, satışta 5,5893 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6232 lira, satışta 5,6458 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,40'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,99'dan gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1149, sterlin/dolar paritesi 1,2168, dolar/yen paritesi de 108,64 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,18 dolardan işlem görüyor.

