Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Dedeman Yeni dünya halil ibrahim gür
Bu kentte herkes gurme
Bu kentte herkes gurme
Mobilyacılar isyanda
Mobilyacılar isyanda
Apple 20 bin istihdam yaratacak
Apple'dan istihdam atağı
Sanayi üretimi açıklandı!
Sanayi üretimi açıklandı!
Fenerbahçe 5 yılda 1 milyar TL zarar etti
5 yılda 1 milyar zarar

Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 2,84 değer kaybederek 96.578,70 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,36 artarak 271 bin 500 liraya çıktı

Piyasalarda gün sonu
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.826,33 puan azalışla 96.578,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 900,98 puan ve yüzde 0,91 azalarak 98.504,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.295,21 puan ve yüzde 2,31 düşüşle 97.109,81 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.507,76 puanı, en yüksek 98.530,87 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,84 değer kaybederek 96.578,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,00, sanayi endeksi yüzde 2,70, hizmetler endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.666,59 puan ve yüzde 2,95 azalarak 120.570,38 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 113'ü prim yaptı, 273'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Pegasus ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.519,29 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.519,29 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,36 artarak 271 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5675 lira, satışta 5,5898 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4770 lira, satışta 5,4990 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1110, sterlin/dolar paritesi 1,2113, dolar/yen paritesi de 106,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,98 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriPiyasalarda Gün Sonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5