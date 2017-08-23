Piyasalarda

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - ABD'nin Wyoming eyaletinde yer alan Jackson Hole'da, 24-25 Ağutos'ta yapılacak geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısında verilecek mesajlar ve gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçları piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Jackson Hole toplantısında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bilanço küçültme ve faiz artışı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin de varlık alım programına ilişkin değerlendirmelerde bulunup bulunmayacağı piyasaların odak noktasında yer alıyor.

Merkez bankası başkanlarının, Jackson Hole'da, enflasyon konusunda yapacakları olası açıklamaların önemli olduğu belirtiliyor. Jackson Hole toplantısı, avro/dolar paritesi açısından da büyük önem taşıyor. Geçen hafta yayımlanan ECB tutanaklarında, güçlü avrodan duyulan kaygı dile getirilmişti.

Ekonomistler, Yellen ve Draghi'nin, piyasaları etkilememek için toplantıda temkinli ifadeler kullanacağı öngörüsünde bulunuyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ING Group Gelişmiş Piyasalar Ekonomisti James Smith, Fed Başkanı Yellen'dan Jackson Hole'de çarpıcı bir mesaj beklemediğini ifade ederek, Yellen ve Draghi'nin kartlarını açık oynamayacağını söyledi.

Smith, piyasaların hala Fed'in faiz artışı ihtimalleri üzerinde durduğunu belirterek, Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) bile üyelerin görüş ayrılığı içerisinde olduğuna dikkati çekti.

Toplantıda odaklanılacak ana konunun enflasyon olduğunu vurgulayan Smith, yatırımcıların Jackson Hole'ü yakından izleyeceğini ancak boşa çabalayacağını söyledi.





- "ECB'nin büyüme ve enflasyon tahminleri toplantıda nihai halini almayacak"





ING Grup Almanya ve Avusturya Kıdemli Ekonomisti Carsten Brzeski de Draghi'nin Jackson Hole'de sessiz kalacağına dair haberleri anımsatarak, Draghi'nin Jackson Hole'de sessiz kalmasının, bankanın eylül ayındaki toplantısında pasif kalacağı anlamına gelmeyeceğini kaydetti.

ECB'nin büyüme ve enflasyon tahminlerinin de toplantıda nihai halini almayacağını belirten Brzeski, Draghi'nin büyük bir para politikası yapmamasının ton ve mesajlarda otomatik olarak ince değişikliklere engel olmayacağını söyledi.





- "Bilanço küçültme işleminin zamanı da etkilenebilecek"





Rabobank Döviz Başstratejisti Jane Foley ise Yellen'ın yakından izleneceğini ve enflasyon konusunda yapabileceği olası endişe verici ifadelerin Fed'in faiz artırımını bu yılın da ötesine taşıyabileceğini kaydetti.

Foley, bilanço küçültme işleminin zamanının da etkilenebileceğinin vurguladı.

Jackson Hole'de Draghi'nin yorumlarının da çok yakından izleneceğini dile getiren Foley, "Draghi'nin toplantıda avronun değer kazanmasından dolayı endişe belirtmesi durumunda ECB politikalarının zamanı da etkilenebilecek." dedi.





- "Draghi, varlık alımının azaltılması konusunda aceleci davranmayacak"





Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater, Draghi'nin Jackson Hole toplantısında sabırlı olma çağrısında bulunacağı öngörüsünü taşıdığını kaydetti.

Kater, "Avro Bölgesi'nde enflasyon, değer kazanan avrodan dolayı düşüş kaydedecek. Bu yüzden Draghi, varlık alımının azaltılması konusunda aceleci davranmayacak." dedi.