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"Piyasalardaki olumsuz algı yerini iyimserliğe bırakmaya başladı"

- Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım: - "Gündemin ekonomi odaklı olmasından memnunuz. Hükümet tarafından alınan tedbirlerin piyasalar üzerindeki olumlu etkilerini görüyoruz. Piyasalardaki olumsuz algı yerini iyimserliğe bırakmaya başladı"

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gündemin ekonomi odaklı olmasından memnunuz. Hükümet tarafından alınan tedbirlerin piyasalar üzerindeki olumlu etkilerini görüyoruz. Piyasalardaki olumsuz algı yerini iyimserliğe bırakmaya başladı." ifadesini kullandı.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, Oda'nın kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomide agresifliğin azaldığını, bazı makro ekonomik verilerin olumlu seyrettiğini belirtti.

Hükümet tarafından alınan tedbirlerin piyasalar üzerindeki olumlu etkilerinin görülmeye başlandığına işaret eden Yıldırım, "Gündemin ekonomi odaklı olmasından memnunuz. Piyasalardaki olumsuz algı yerini iyimserliğe bırakmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatın arttığını, ithalatın azaldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dış ticaret açığı azalıyor. Dış ticaret açığının azalması cari açığın da azalmasını sağlıyor. İnşaat sektörü, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonominin kilit sektörlerindendir. Ekim ayında Türkiye genelinde konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 19,2, Gaziantep'te yüzde 5 arttı. Bu artışta KDV ve tapu harcı indirimlerinin sona ereceği beklentisiyle konut talebinin öne çekilmesi, kampanyalar ve yabancı alımlarındaki artış etkili oldu. Ekonominin en önemli göstergelerinden biri olan faizlerde de düşüş sürüyor. Faizlerin düşmesinin piyasa koşullarından mı, yoksa talep düşüklüğünden mi veya başka bir nedenden mi kaynaklandığını iyi analiz etmeliyiz. Ekonomideki gelişmeleri doğru analiz ederek planlarımızı ona göre yapmalıyız."


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FaizGaziantep Ticaret OdasıTuncay Yıldırım
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