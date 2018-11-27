"Piyasalardaki olumsuz algı yerini iyimserliğe bıraktı"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 3 aylık sert kur ataklarının ardından Yeni Ekonomi Programı'nda ortaya konulan gerçekçi hedeflerle birlikte piyasalardaki olumsuz algının yerini iyimserliğe bıraktığını belirtti.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Büyüksimitci, hükümet tarafından alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladıklarını bildirdi.

Gündemin ekonomi odaklı olmasının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın yeni bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını açıklamasıyla ileriye dönük iyimserliğimiz daha da pekişmiş durumda. Özellikle 3 aylık sert kur ataklarının ardından Yeni Ekonomi Programı'nda ortaya konulan gerçekçi hedeflerle birlikte piyasalardaki olumsuz algı yerini iyimserliğe bırakmış durumda. Piyasalarla birlikte enflasyonla mücadelede de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası verilerine göre bir önceki yılın eylül ayında 4,4 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın eylül ayında 1,83 milyar dolar fazla verdi. Son ÖTV ve KDV düzenlemelerinin de enflasyonla mücadeleye ciddi katkı sağlayacağı açıktır. Türkiye, bugün ağustos ve eylül ayından daha iyi durumdadır."

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya da 2016 yılında asgari ücrete verilmeye başlanan teşvikin kasım ayı sonu itibarıyla sona erdiğini, bunun devam etmesini istediklerini ifade etti.