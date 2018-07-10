Piyasaların atılacak adım ve söylemlere odaklanacak

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Cumhurbaşkanlı Hükümet Sistemi'nin resmen başlaması ve dün akşam kabine üyelerinin açıklanması sonrasında piyasaların, bundan sonraki dönemde atılacak adım ve söylemlere odaklanacağı, yeni organizasyon yapısı ve atamaların da izleneceği belirtiliyor.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, açıklanan kabine üyelerine ilişkin düne kadar kulislerde farklı isimler geçmesi, piyasaların ilk tepkisinin de negatif olmasına neden olduğunu, ancak ilk tepkilerin ardından piyasaların makroekonomik görünüme ve mali politikalar ile ilgili yol haritasına odaklanmasını beklediğini ifade etti.

Ekonomi tarafından bakıldığında bağlı olan kuruluşlarla ilgili değişikliklerin de piyasaların odağında yer aldığını aktaran Bürümcekçi, "Yeni yapıların nasıl şekilleneceği önemli olacak. Maliye Bakanlığına bağlı Kamu Finansman Genel Müdürlüğü'nün Hazine’nin işlerini yürüteceği belirtiliyor. Merkez Bankası Başkanı ile ilgili görev süresinde değişiklik var, halen görev yapanlarla ilgili bir değişiklik söz konusu mu değil mi gibi belirsizlikler ortadan kalktıkça piyasalarda volatilite de azalacaktır." dedi.

Bürümcekçi, bundan sonraki süreçte kişilerden çok icraatlara bakılacağını kaydederek, kanunlardaki değişikliklerin de takip edileceğini, ancak asıl genel makroekonomik çerçevenin, seçimlerden önce etkili olan büyüme yanlısı politikaların devam edip etmemesine göre şekilleneceğini ifade etti.

Büyüme yanlısı maliye politikalarının enflasyon ve cari açığın yükselmesine neden olduğunu, bunun da Türk lirası üzerinde baskıyı artırdığını dile getiren Bürümcekçi, "Seçimden sonra bu şekilde mi devam edecek yoksa ekonomiyi dengeleme adına tedbirler alınacak mı bunu takip edeceğiz.” şeklinde konuştu.

- "Ekonomide dengelenmeye yönelik tedbirler bekleniyor"

Haluk Brümcekçi, orta ve uzun vadede piyasalar açısından önemli olanın makroekomik dengelenmenin sağlanması olduğuna değinerek, piyasaların kabinedeki yeni isimlere ilk başlangıç için kredi vermemiş gözüktüğünü, ancak atılacak adımların bunu tersine çevirebileceğini kaydetti.

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise kurun ve piyasaların verdiği ilk tepkinin negatif olduğunu, çünkü daha çok kısa vadedeki politikalara ilişkin tedirginlikleri fiyatlamayı seçtiğini söyledi.

Piyasa için iki kritik husus bulunduğunu ifade eden Kanlı, "Bunlar, kısa vadede TCMB’nin sıkı para politikası uygulamaya devam etmesi ve ekonomi politikalarının mevcut büyümenin sürdürülmesini değil, yumuşak inişin sağlanmasına yönelik olarak uygulanması. Uzun vadede ise, ekonominin daha istikrarlı ve verimli hale gelmesini sağlayacak yapısal dönüşüme yönelik adımların atılması." değerlendirmesinde bulundu.

Kanlı, piyasaların ilk tepkisine bakıldığında bahsi geçen dengelenme sürecinin başlayacağına ikna olmuş görünmediğini, ancak bu negatif algıyı ortadan kaldırabilecek gelişmelerin görülebileceğini söyledi.

TCMB’nin temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının da bu anlamda bir fırsat olduğunu vurgulayan Kanlı "TCMB, geçtiğimiz dönemde, artık enflasyonun da içinde yer aldığı bir tepki fonksiyonuna bağlı olarak faiz kararlarını verdiğini hem ilan etmiş hem de bunu aldığı kararlarla göstermişti. Enflasyon görünümündeki endişe verici bozulmanın devamını göz önünde bulundurduğumuzda temmuzda Banka’nın yine belli bir miktarın üzerinde faiz artışına gitmesi beklenir. Bunu yapması ve ardından da politika tarafından karara dair menfi yorumların gelmemesi, piyasanın kısa vadeye dair endişelerini azaltacaktır diye düşünüyorum." dedi.

- "Piyasaların yurt dışı ile birlikte hareket etme isteği ağır basabilir"

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Stratejisti Orkun Gödek de yeni kabine üyelerinin açıklanmasından önce piyasalarda oluşan beklenti ortamının Türk lirasında iyimserlik yarattığı için açıklama sonrasındaki zayıflamanın normal karşılanması gerektiğini belirterek, aynı zaman diliminde dolar endeksinin de yükseldiğini göz ardı etmemek gerektiğini ifade etti.

TCMB’nin mayıs ve haziranda aylarında attığı sıkılaşma adımlarının TL üzerindeki aşırı satış isteğini bir süre daha baskılamasını beklediğini ifade eden Gödek, "Bundan sonraki süreçte yurt içi piyasaların dışarısı ile birlikte hareket etme isteği ağır basabilir. Piyasa katılımcılarının aşina olduğu isimlerin yeni dönemde kabinede yer almayacak olmasının ardından ilk etapta piyasalar olumsuz etkilense de bunun kısa süreceğini ve uygulamaya konulacak politika ve söylemlerin değerlendirildiği bir sürece gireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Gödek, ABD'de tarım dışı istihdam verisi sonrasında oluşan global iyimserliğin gelişmekte olan ülke varlıkları için nispeten nefes alma durumu oluşturduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm organlarıyla çalışmaya başlaması ile makroekonomik dengelenmeye ilişkin yol haritasının ve yapısal reform sürecinin de netleşeceğini, bunun da Türk lirası varlıkları pozitif etkileyebileceğini söyledi.











