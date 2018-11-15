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Piyasaların gözü avro/dolar paritesinde

- Avro/dolar paritesi, kasım ayında 1,1216 ile 27 Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi - Capital Economics Avro Bölgesi, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada Ekonomisti Simona Gambarini: - "İtalya kaynaklı problemlere karşın avro/dolar paritesi, 2019 yılında 1,20 seviyelerine ulaşacak" - ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte: - "Dolar kısa vadede güçlü seyrine devam edecek ancak 2019 yılının ikinci yarısında bu seyir ortadan kalkacak."

Piyasaların gözü avro/dolar paritesinde
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Anahtar Kelimeler:
Avro/dolar Paritesi
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