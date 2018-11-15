Piyasaların gözü avro/dolar paritesinde - Avro/dolar paritesi, kasım ayında 1,1216 ile 27 Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi - Capital Economics Avro Bölgesi, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada Ekonomisti Simona Gambarini: - "İtalya kaynaklı problemlere karşın avro/dolar paritesi, 2019 yılında 1,20 seviyelerine ulaşacak" - ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte: - "Dolar kısa vadede güçlü seyrine devam edecek ancak 2019 yılının ikinci yarısında bu seyir ortadan kalkacak."

15 Kasım 2018 Perşembe 12:59