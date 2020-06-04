Piyasalarla ilgili en ÇETİN değerlendirme

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Mayıs’ta yıllık yüzde 11,39 olarak hesaplanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi: “Özellikle petrol fiyatlarındaki artış ekonomilerin yavaş yavaş açıldığını gösteriyor ancak bu durum, enflasyonda yüzde 10’un altını görmemiz açısından zaman alacak.”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Mayıs’ta tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,36 yükseliş gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 11,39 olarak hesaplandı. Aylık bazda en yüksek artış giyim ve ayakkabıda olurken, ulaştırma ikinci sırada yer aldı. Mevsimsellik etkisiyle gıda fiyatlarında tarihsel ortalama negatif olsa da pandeminin etkisiyle Mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 0,24 artış gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Mayıs ayı enflasyon rakamlarını ve emtia fiyatlarındaki mevcut seyri değerlendirdi.

EKONOMİLER KADEMELİ OLARAK AÇILIYOR

Rüstem Çetinkaya, pandemi nedeniyle yılın ilk dört ayını durağan geçiren küresel ekonomide kademeli toparlanma sürecine girildiğini söyledi. Çetinkaya, “Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin azalmaya başladığı Mayıs ayında petrol fiyatlarında gördüğümüz artış ulaştırma endeksine yansımış gözüküyor. Nisan ayında Brent petrolün varili 19 doları görmüşken, bugün baktığımızda 40 dolardan işlem görüyor. Bu önemli bir gösterge. Haziran ayında da ekonomilerin açılmasının varlık sınıflarının tamamında fiyatlandığını görüyoruz.” dedi.

Çetinkaya, Mayıs enflasyonu ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: “Mayıs ayı enflasyonu bize gösteriyor ki talep koşulları zayıf olmasına rağmen dezenflasyon kolay olmayacak. Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve küresel emtia fiyatlarındaki artış bir araya geldiğinde enflasyonda düşüş biraz uzayabilir gibi gözüküyor. Ancak unutmamak gerekir ki dolar likiditesinin bol olması ve ABD’de devam eden toplumsal olaylar, dolar kuru üzerinde daha rahat bir dönemi beklememize olanak kılıyor. Sepete baktığımızda ise Euro’nun daha güçlü kaldığını görüyoruz. Bu elbette ihracatçımız için güzel bir haber.”

Mevcut enflasyon ile politika faizi arasındaki makasın 300 baz puanın üzerine geldiğine dikkatli çeken TİM Sektörler Konseyi Üyesi Çetinkaya’ya göre dövizdeki seyir, Merkez Bankası’nın 25 Haziran’daki faiz kararında kritik rol oynayacak.