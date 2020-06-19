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PLAT üyeleri ihracata Dubai'den başlıyor

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, sektörün ihracatını artırmaya odaklandı. Dubai Ticaret Ataşeliğimizin yoğun çabaları ile PLAT Derneği Üyesi firmalar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ikinci en büyük market zinciri LuLu Group ile görüşecek.

PLAT üyeleri ihracata Dubai'den başlıyor

Koronavirüs sınavından başarıyla geçen Türk firmaları, normalleşme sürecinde ihracattaki fırsatları yakalamaya odaklandı. PLAT Derneği, ihracatın her zamankinden daha fazla önem kazandığı bu dönemde üyelerinin ihracatlarını artırmaları ve yeni fırsatları yakalamalarına katkı sağlamak için harekete geçti. Türkiye Dubai Ticaret Ataşeliğinin katkıları sonucunda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ikinci en büyük market zinciri LuLu Group, PLAT Derneği üyelerinden seçtikleri firmalar ile online ortamda buluşacak. İlk firma toplantısı ise 22 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

Ortadoğu ve Asya’nın en hızlı büyüyen perakende zinciri olarak da dikkat çeken Lulu Hypermarket'in dünya genelinde 188 mağazası bulunuyor. Her yıl binlerce turisti ağırlayan Dubai ve Birleşip Arap Emirlikleri genelinde çok sayıda mağazası bulunuyor. LuLu ile görüşecek PLAT Derneği Üyesi firmalar; gıda, temizlik, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri, ambalaj, plastik gibi hayatımızın birçok alanında vazgeçilmez olan stratejik sektörlerde faaliyet gösteriyor.

PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, sanayiciler olarak Türkiye ekonomisine ve ihracatına katkı sağlayacak her adımı atmakta kararlı olduklarını belirterek, “Türkiye bölgenin en önemli üretim üssü olarak içinde bulunduğumuz bu dönemde üretim avantajını iyi kullanarak ihracatını artırma potansiyeline sahip. Otomotiv, tekstil, turizm gibi döviz getiren sektörlerin frene bastığı bir dönemde ihracat her zamankinden daha fazla önem kazanmış durumda. Biz de koronavirüs sürecinde fedakârca çalışarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten ve market raflarını boş bırakmayan üyelerimizin ihracat atağına destek olmak için yola çıktık" sözlerini kullandı.

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PLATİmer ÖzerPLAT Dubai
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