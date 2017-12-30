Polat Enerji rüzgara 555 milyon avro yatıracak

ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY - Polat Enerji Genel Müdürü Zeki Eriş, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinde 462,9 megavat kapasite aldıklarını belirterek, "Yatırımımızı çok fazla vakit geçirmeden 3-4 yıl içinde bitirmeyi öngörüyoruz, yatırım bedelimiz yaklaşık 555 milyon avro seviyesinde olacak." dedi.

Eriş, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 25-28 Aralık'ta düzenlenen rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerini AA muhabirine değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının belirlediği yerli ve yenilenebilir enerji politikasının şirket hedefleriyle örtüştüğünü aktaran Eriş, "Bakanlığın aldığı yeni kararlar, stratejiler, rüzgar ve güneşteki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleri ile çok daha büyük yatırımlara soyunacağımızdan eminim. Onlar başlayıncaya kadar da boş kalmamak adına karar aldık ve TEİAŞ'ın ön lisans rüzgar yarışmalarına girdik. Rüzgarda YEKA ihalesine de inşallah gireceğiz." diye konuştu.

Eriş, Polat Enerji'nin uluslararası bir şirket olduğunu dile getirerek, "İnşa edeceğimiz 20,30,50 megavatlar bizim için sistemde kalmak adına yaptığımız çalışmalardır. Öte yandan ihale boyunca enerji şirketlerinin kilovatsaat başına eksi fiyat teklifi vermeleri ise sistemi çok zorlayacak." ifadelerini kullandı.

- "Bu kapasiteler şahısların değil, milletin"

Gelecek birkaç yıl içinde sistemde 5-6 bin megavatlık proje stoku oluşacağını belirten Eriş, "Bu projelerin hayata geçirilmesi kolay değil. Piyasa katılımcılarının 15-20 yıl vadede piyasa elektrik fiyatını, avro-dolar ve avro-Türk lirası paritesini tahmin etmesi gerekecek. Bu durumun dünyada pek uygulaması yok. Piyasa fiyatı üzerinden bir finansman şu ana kadar dünyada daha görülmedi." diye konuştu.

Eriş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yapılamayan projeler için firmaları sıkıştırması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yapılamayacak projelerin sistemden çıkarılıp yerlerine açılan kapasitelerin çok hızlı bir şekilde yapılabilir kılınması gerek. Bakanlık ve EPDK'nın da bu minvalde çalışmaları olduğunu biliyorum. Bu kapasiteler şirketlerin, şahısların kapasiteleri değil, bu kapasiteler halkın, milletin, devletin kapasitesi. Bunların acilen halkın hizmetine sunulması gerekiyor. Biz de bu kapsamda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinde 462,9 megavat kapasite aldık. Yatırımımızı çok fazla vakit geçirmeden 3-4 yıl içinde bitirmeyi öngörüyoruz, yatırım bedelimiz yaklaşık 555 milyon avro seviyesinde olacak. Polat Enerji olarak Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Afyonkarahisar, Karaman-Mersin ve İstanbul bölgelerinde toplam 7 santral kuracağız."

TEİAŞ'ın rüzgar ön lisans ihalelerinde 32 bölge için 76 projeye toplam 2 bin 110 megavatlık kapasite tahsisi yapıldı.