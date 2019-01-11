ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, POS cihazı komisyon oranlarının düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Bankalar, esnafın gelirine yüksek komisyon oranlarıyla ortak oluyor. Bu oranlara artık sınır getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bankaların, POS cihazı komisyon oranlarını haddinden fazla artırdığını ve bunun esnafı zor durumda bıraktığını belirtti.

Merkez Bankasının kredi kartı işlemlerinde belirlediği azami faiz oranının Türk lirası için yüzde 2,02 olduğunu ifade eden Palandöken, buna rağmen bazı bankaların POS cihazı komisyon oranının yüzde 4'e kadar çıktığına dikkati çekti.

Bankaların, yüksek komisyon oranlarıyla esnafın gelirine ortak olduğunu savunan Palandöken, "POS cihazı komisyon oranları esnafı fazlasıyla zorluyor. Vade arttıkça, oran da artıyor. Bununla birlikte POS cihazlarının yazılımı, bakımı gibi birçok kalemde kesintiler de yapılıyor. Bu oranlara artık bir sınır getirilmeli, POS cihazı komisyon oranları düzenlenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Bu oranın esnafın cirosuna ve taahhüt süresine göre ve bankadan bankaya değişiklik gösterdiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bazı bankalarda komisyon oranı 2'nci taksitte yüzde 3,40, 9'uncu taksitte yüzde 15,30'a kadar çıkıyor. Bu tamamen fırsatçılıktır, esnafın gelirine ortak olmaktır. POS cihazı komisyon oranlarının çift haneli rakamlarda alınması kabul edilemez. Esnaf bu gidişat devam ederse cihazları kaldırıp sadece nakit çalışmak zorunda kalacak. Bu da özellikle küçük esnafın ayakta kalması için asla yeterli olmaz. Esnaf bu daralmasını fiyatlarına yansıtırsa vatandaş da bu durumdan olumsuz etkilenmiş olur. Kredi kartı veya banka kartı kullanımı her geçen yıl artıyor. Vatandaş kart kullanamayacağı yerden alışveriş yapmaktan vazgeçer. Dolayısıyla esnaf da vatandaş da olumsuz etkilenir."

Palandöken, akaryakıt şirketlerinin de bankaların komisyon oranlarından şikayetçi olduğuna dikkati çekerek, "Bu oranlar bu şekilde devam ederse o komisyon oranını kartla yapılan akaryakıt alışverişlerine yansıtmayı düşünüyorlar. Dolayısıyla bu da doğrudan kart kullanan esnafımızı da vatandaşımızı da mağdur edecek. Bankalar bu oranlarla esnafın ve vatandaşın omzuna yük olmaktan vazgeçmeli." ifadesini kullandı.



