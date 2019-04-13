Posta sektöründe

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT AŞ Genel Müdürü ve Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, UPU Genel Kurulunda, global posta ağı için büyük önem arz eden varış gideri ücretlendirme sistemine ilişkin olağanüstü kongre düzenlenmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Olağanüstü kongrenin eylülde yapılmasının onaylanması halinde alınacak kararla söz konusu ücretlendirme sistemi yeniden belirlenecek." dedi.

Bozgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1874'te kurulan ve dünyanın en eski ikinci uluslararası kuruluşu olan UPU'nun Birleşmiş Milletler'in (BM) posta hizmetleri alanındaki ihtisas organı olduğunu anımsattı.

UPU'nun sektörel olarak global düzeyde sistemin işleyişine dair kural ve standartları belirleyen en üst ve önemli kuruluş olduğunu anlatan Bozgeyik, 26. UPU Kongresi ile bu stratejik kuruluşun başkanlığının üstlenildiğini kaydetti.



Bozgeyik, UPU'nun sadece posta sektörü için değil, etkileşim içinde bulunduğu diğer alanlar ve dünya genelinde sahip olduğu ağ nedeniyle birçok sektör için büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Şirketimizin İdari Konsey Başkanlığı dönem itibarıyla sektörün yeniden yapılandırıldığı çok önemli değişim ve dönüşüm dönemine denk gelmesi nedeniyle ayrıca önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Yıllık olağan dönem toplantıları kapsamında bu yılın ilk Posta İşletme Konseyi ve İdari Konsey toplantısının bu ay yapıldığını aktaran Bozgeyik, bu toplantının, görüşülen gündem maddeleri nedeniyle stratejik önemde olduğunu vurguladı.

Toplantının en önemli gündem maddesinin "uluslararası posta işleyişinin düzenlenmesinde önemli bir sistem olan varış giderleri ücretlendirme sisteminin yeniden düzenlenmesi" olduğunu belirten Bozgeyik, bu kararın UPU'nun ve sektörün geleceğini belirleyeceğini anlattı.

Birlik açısından stratejik önemdeki bu çalışmaların tüm tarafları memnun edecek adil bir şekilde sonuçlandırılması için çalıştıklarını bildiren Bozgeyik, "Bu kapsamda yapılan ikili görüşmeler çerçevesinde konunun önemli taraflarından biri olan ABD'nin konuyla ilgili görevlendirilen büyükelçisi başkanlığındaki heyetle Çin, Japonya ve Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere ülke delegasyonlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdik ve bir taraftan da UPU Genel Müdürü ve üst yönetimiyle koordineli bir şekilde yoğun bir çalışma programı yürütülmektedir." diye konuştu.



Bozgeyik, komite çalışmalarında varış gideri ücretlendirme sisteminin uluslararası posta işleyişi için taşıdığı önem nedeniyle düzenlenecek olağanüstü kongrede ele alınması yönünde talepte bulunulduğuna dikkati çekerek, “PTT AŞ başkanlığında gerçekleştirdiğimiz İdari Konsey Genel Kurul toplantısında, global posta ağı için büyük önem arz eden varış gideri ücretlendirme sistemine ilişkin olağanüstü kongre düzenlenmesi kararlaştırıldı. Olağanüstü kongrenin eylülde yapılması ülkelerin onayına sunulacak. Söz konusu kararın onaylanması halinde alınacak kararla söz konusu ücretlendirme sistemi yeniden belirlenecek." değerlendirmesinde bulundu.



Bozgeyik, Birliğin ve sektörün geleceğini şekillendirecek çalışmaların Türkiye çıkarlarına en uygun şekilde sonuçlandırılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

