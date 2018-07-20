Poundworld İngiltere’deki mağazalarını kapatıyor

LONDRA (AA) – İngiltere’nin önde gelen indirimli satış mağazalarından Poundworld, 190 mağazasının kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Uzun süredir devam eden mali sıkıntıları nedeniyle yönetimine kayyum atanan Poundworld’ün ülkedeki bütün mağazaları 10 Ağustos tarihinde kapatılacak.

Şirket daha önce toplam 335 mağazasından 145’ini kapatmak zorunda kalmıştı. Son mağaza kapatma kararının ardından işten çıkarılanların toplam sayısı 5 bin 100’e ulaşmış olacak.

Bu hafta İngiltere’nin lüks Arjantin restoran zincirlerinden Goucho ise yönetimine kayyum atanması için başvuruda bulunmuş ve bünyesinde “Cau” adı altında faaliyet gösteren 22 restoranın kapatılacağını duyurmuştu.





- İngiliz perakende zincirleri zorda





İngiltere’de dünyaca ünlü perakende zincirleri, tüketici taleplerindeki değişim, İngiliz sterlinindeki değer kaybı, ithal ürün fiyatlarındaki artış, üretim ve tedarik maliyetlerinde rekabetin sürdürülememesi gibi nedenlerle zor bir dönemden geçiyor.

Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecinin (Brexit) artırdığı ekonomik riskler ise hane halkının satın alım gücünü baskılıyor. Ayakta kalmanın yollarını arayan perakende zincirleri, çareyi önce mağaza kapatmakta, çalışanlarını işten çıkarmakta ya da borçlarını yeniden yapılandırmakta buluyor. Söz konusu adımların yetersiz kalması durumunda ise kaçınılmaz olarak perakende şirketlerinin yönetimi kayyuma devrediliyor ve satış sürecine giriliyor.

PricewaterhouseCoopers (PwC) için Local Data Company (LDC) tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere’de geçen yıl 5 bin 855 mağaza kapandı.

Kapanan mağazaların yaklaşık bin 700’ünü perakende zincirlerine ait mağazalar oluşturuyor.

Merkezi Londra’da bulunan Moore Stephens muhasebe şirketinin şubat ayında yayımladığı verilere göre, İngiltere’de tekstil şirketlerinin yüzde 19’u mali sıkıntılarla karşı karşıya. İncelenen 35 bin 78 şirketten 6 bin 850’si finansal olarak sorunlu.