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Prefabrik evlere ilgi artıyor

- sahibinden.com’un, “Emlak” kategorisinde yılın ilk beş aylık dönemini kapsayan verilerine göre, prefabrik evlerin ortalama fiyatı 36 bin 500 TL olarak belirlendi. Prefabrik evlerin en çok satıldığı iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya oldu.

Prefabrik evlere ilgi artıyor

İSTANBUL (AA) - Dayanıklılığı, kolay kurulumu, modüler yapıya sahip olması ve maliyetinin beton yapılara göre daha düşük olmasıyla dikkati çeken prefabrik evlere olan ilgi son yıllarda artmaya başladı.

sahibinden.com açıklamasına göre, standart bir evin tüm özelliklerine sahip olabilen prefabrik evler, şehir merkezinden uzak arazilerde kurulabilmesi nedeniyle büyük şehir karmaşasından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği bir alternatif olarak ortaya çıkıyor.

sahibinden.com’un, “Emlak” kategorisinde yılın ilk beş aylık dönemini kapsayan verilerine göre prefabrik evlerin ortalama fiyatı 36 bin 500 TL olarak belirlendi. Verilere göre prefabrik evlerin en çok satıldığı iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya oldu.

İncelenen dönemde prefabrik evler İstanbul’da ortalama 48 bin TL, Ankara’da ortalama 30 bin TL, Antalya’da ise ortalama 10 bin TL’den alıcı buldu.

Şirketin verilerinde, aynı dönemde 69 metrekare büyüklüğünde, üç odalı ve klimalı prefabrik evlerin en çok tercih edilenler olduğu kaydedildi.


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PrefabrikSahibinden.com
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