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Prefabrik Yapı'ya “Sakarya'nın Yıldızları“ ödülü

Şirket, Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni'nde "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Firmalar" kategorisinde ödüle değer bulundu

Prefabrik Yapı'ya “Sakarya'nın Yıldızları“ ödülü
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İSTANBUL (AA) - Hekim Holding kuruluşlarından Prefabrik Yapı AŞ, Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni'nde "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Firmalar" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Hekim Holding'in açıklamasına göre, kurulduğu yıldan beri ön üretimli hazır yapı üretiminde, geliştirdiği teknoloji, kapasite, makine ekipmanları, profesyonel kadrosuyla 6 kıtada 115'ten fazla ülkeye ihracat yapan Prefabrik Yapı, 2017'de Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 352. sırada yer almıştı.
Prefabrik Yapı, yaptığı hizmetler, katkılar ve artış gösteren başarı grafiği sayesinde, Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni'nde "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Firmalar" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ve Akyazı Ticaret Borsası öncülüğünde Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende ödüller sahiplerini buldu.
Sakarya'da faaliyet gösteren ve farklı dallarda ödüle layık görülen firmaların yer aldığı törende, Prefabrik Yapı AŞ adına ödülü Yönetim Kurulu Üyesi, Hazır Yapı Grubu Üretim ve Yatırımlardan Sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı Handan Hekim Seçkin aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Prefabrik Yapı
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